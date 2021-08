Pass sanitaire obligatoire : le point sur les règles pour les salariés concernés

Toutes les personnes, qui travaillent dans des lieux où le pass sanitaire est déjà exigé pour le public, seront concernées par cette nouvelle mesure. Il peut s'agir des établissements de loisirs et de culture comme le musée, les cinémas ou encore les salles de sport. Les bars, les restaurants et les cafés sont également concernés ainsi que les transports publics longue distance interrégionaux tels que les trains, les bus et les avions. Au total, on compte 1,8 million de professionnels qui devront présenter leur pass sanitaire au travail.