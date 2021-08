Pass sanitaire obligatoire : quelles sanctions pour les salariés récalcitrants ?

"Il va falloir organiser le contrôle, et donc mettre un agent qui contrôlera, ou dédier un collaborateur. Et puis c'est une contrainte d'essayer de comprendre exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire", déclare Frédéric Bedin, directeur général et président du directoire de l'agence de conseil en communication et évènementiel Hopscotch.