Pass sanitaire : où devrons-nous l’utiliser ?

Rassurez-vous, vous n'en avez pas besoin pour entrer au cinéma, au musée ou au restaurant. Le pass sanitaire vous est demandé uniquement pour les évènements de plus 1 000 personnes, les festivals et les concerts par exemple.

Il faut avoir sur soi, au choix, une attestation de vaccination datant de plus de deux semaines pour les vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca et de plus de quatre semaines pour Johnson & Johnson. Ou un test PCR négatif de moins de 48 heures, ou encore un certificat médical justifiant que vous avez eu la Covid avec des symptômes il y a moins de six mois.