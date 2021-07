Pass sanitaire : premiers essais en Haute-Corse

Depuis ce matin, c'est la condition pour entrer dans le restaurant "A Mandria di Pigna" près de Calvi : présenter son pass sanitaire. "C'est un petit peu contraignant parce qu'on n’est pas habitué, mais après, on s'y habituera, et s’il faut passer par là pour essayer de freiner la contamination", note une cliente. Et c'est le gérant qui vérifie les certificats. "Ils sont péjorativement bien accueillis. C'est vrai que c'est un petit peu chronophage, mais si on peut sauver nos emplois, notre économie à travers ça et surtout notre santé, eh bien écoutez, on va perdre un peu de temps", lance le restaurateur, Loïc Refrais.