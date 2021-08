Pass sanitaire : quand les contrôles tournent mal

L'agression a eu lieu sur cette terrasse de restaurant, il y a quelques jours. Ce serveur demande son QR code à son client, mais ce dernier refuse. "Il m'a dit, mon pass sanitaire est dans la poche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus bordel et j'en passe. Et il m'a poussé. Je me suis retourné pour lui dire de ne pas me toucher. J'ai tout de suite pris une belle droite dans l'œil droit", raconte Mathias Coutant, responsable de salle à la brasserie "Le Pont Central". Il a depuis porté plainte.