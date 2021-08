Pass sanitaire : qui contrôle les QR codes et quelles sanctions ?

Dans les bars, les cafés et les restaurants, depuis ce matin, tous les employés ont le droit de vérifier votre QR code et uniquement cela. Pour la pièce d'identité en revanche, c'est chasse gardée des policiers et gendarmes, les seuls habilités aussi à vous infliger des sanctions. Mais lesquelles ?

Si vous êtes installés en terrasse sans votre pass sanitaire, il vous en coûtera une amende de 135 euros. Et en cas de triple récidive en un mois, le montant pourra être porté à 3 750 euros avec six mois de prison. "Ça rassure de se dire qu'il y a ce contrôle et en même temps il y a ce côté un peu pression, au milieu de la journée, d'avoir la carte", confie une jeune femme.

Malgré cette inquiétude, les autorités se veulent rassurantes. Il ne devrait pas y avoir de sanction pendant cette première semaine. "On est dans une première phase où, pendant quelques jours, on explique les mesures, on fait de la pédagogie. Et dans une semaine, on passera à une phase plus de répression et de verbalisation", explique Justine Mangion, commissaire centrale adjointe à Paris.