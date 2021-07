Pass sanitaire : ruée vers les pharmacies pour les tests antigéniques

Dès l'ouverture, la file d'attente ne désemplit pas dans une pharmacie d'Arcachon (Gironde). C'est la seule de la ville à tester sans rendez-vous et les vacanciers en ont bien besoin. "On est obligé par rapport au camping. Du coup, on a réservé demain car on n'a pas le choix", explique l'une d'entre eux. Ici, le nombre de tests journaliers est passé de 50 en juin contre plus de 400 en ce moment avec un pic à 450 vendredi dernier.