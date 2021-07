Pass sanitaire : une semaine après, quel bilan pour les loisirs ?

Les visiteurs doivent montrer patte blanche avec leur pass sanitaire pour pouvoir profiter tranquillement du zoo de Sanary-sur-Mer. Le parc comptait 750 visiteurs par jour les trois premières semaines de juillet. Depuis la mise en place du pass, c’est 350. Ces baisses de fréquentation drastiques concernent tous les lieux de culture et loisirs : - 40% pour les théâtres, jusqu’à - 50% pour les parcs d'attractions et - 70% pour les salles obscures. Pour la directrice de ce cinéma, il y a clairement eu un avant et un après pass sanitaire.

Le pass sanitaire n'est pas non plus un frein pour les visiteurs du musée Grévin, qui a enregistré 2 000 entrées dimanche dernier. C'est presque le même nombre qu'un dimanche d'avant covid. Les musées et leurs dentelles, souvent plus âgées et plus vaccinées, souffrent un peu moins économiquement. Ces entreprises vont continuer jusqu’à fin août à percevoir des aides de l'Etat pour compenser une partie de leur perte de chiffre d'affaires.