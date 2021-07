Pass sanitaire : les règles au camping

C'est un soulagement pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Ils craignaient de devoir gérer un casse-tête et de voir la saison plombée par trop de contrôles. Pour Loïc Peron, directeur d'Oyam à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), la mesure est juste, les risques en extérieur étant mesurés. Les contrôles à l'entrée des campings débuteront dès mercredi pour les infrastructures disposant de piscine ou salle de spectacle accueillant plus de 50 personnes. Pour les autres campings plus petits avec bars et restaurants, ils commenceront début août.