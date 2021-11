Pass sanitaire : vers un renforcement des contrôles

Voilà trois mois jour pour jour que les restaurants et les cafés doivent contrôler le pass sanitaire de tous leurs clients. Alors forcément dans cet établissement parisien, même en plein service, on a écouté le président de la République avec attention. Sans surprise, son intention de renforcer les contrôles des professionnels suspectés d'être moins vigilants interroge.

“Le contrôle du contrôle, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Nous en tout cas à Paris et dans les grandes villes, on a quand même l'impression que tout est très bien respecté de la part de la clientèle pour présenter son pass et nous pour le contrôler”, affirme David Zenouda, gérant du restaurant “Break”. Un autre sujet préoccupe ce restaurateur : le rappel obligatoire pour les plus de 65 ans qui voudront prolonger leur pass sanitaire à partir du 15 décembre. “On peut perdre au passage des clients potentiels qui apprécient de venir chez nous et qui ne voudront pas se faire vacciner de la 3ème dose”.