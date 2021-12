Pass vaccinal : ce qui va changer

Fini le pass sanitaire, le gouvernement veut désormais mettre en place un pass vaccinal. Tous les Français de plus de 12 ans devraient alors posséder un certificat de vaccination ou de rétablissement pour se rendre dans les lieux recevant du public : bar, restaurant, théâtre et même dans les transports longue durée. C'est une stratégie visant à encourager les six millions des Français non vaccinés à franchir le pas.