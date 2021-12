Pass vaccinal : qui devra contrôler ?

Pour ce responsable de musée, il existe d'autres alternatives pour s'assurer que le pass sanitaire est bien authentique. "Le plus simple pour nous et on y a pensé. Ce sera vraiment de mettre pourquoi pas une photo sur le pass sanitaire pour éviter de contrôler forcément la carte d'identité des personnes, un papier en plus à contrôler pour les gens qui viennent visiter le musée", propose Jean-Baptiste Olivier, manger, musée de l'Illusion - Paris (1er). L'amende pour les fraudeurs pourrait être revue à la hausse, passant de 135 à 1 000 euros. Si le Parlement approuve ces nouvelles mesures, elles pourraient s'appliquer à partir de mi-janvier.