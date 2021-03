Passer son permis de conduire en province, une bonne solution pour les Parisiens ?

VOITURE – Si vous êtes Parisien et que vous souhaitez passer le permis de conduire, sachez que vous avez la possibilité de le faire en province. Mais quels en sont au juste les avantages et inconvénients ?

Vous êtes Parisien et souhaitez passer le permis de conduire rapidement ? Sachez qu’il vous est possible de partir en province pour gagner du temps. Une option que Pauline a choisie et que vous pouvez suivre dans le reportage en tête de cet article. La jeune étudiante parisienne a en effet décidé de passer son permis de conduire à Vitry-le-François. "Je suis en train de finir mes études et j’ai besoin du permis pour mon stage de fin d’études et pour trouver un travail derrière. La deadline approchait et je n’arrivais pas à trouver de date sur Paris", affirme-t-elle.

La formation trouvée par Pauline met en relation les candidats et les autoécoles dans toute la France. "Le principe, c’est d’avoir des places d’examens vacantes dans nos autoécoles qu’on va venir combler et pour nos élèves, c’est de leur proposer une formation avec une date d’examen qu’ils attendent souvent depuis des mois dans leur ville d’origine", explique la créatrice du projet solidaire "Merci Léon". Cet apprentissage consiste en un moyen rapide pour se former à la conduite, trois jours dans le cas de Pauline. En moyenne, une formation entre 20 et 30 heures est assurée en cinq à dix jours. Les professionnels assurent le même apprentissage que dans une école classique. Pauline va effectuer six heures de conduite quotidienne pendant les deux premiers jours. "Ça faisait très longtemps que je n’avais pas conduit. Au début, c’était compliqué, mais j’ai vraiment l’impression d’avoir repris quelques bons réflexes et de m’être bien améliorée sur certaines choses. On verra bien si ça suffira demain", affirme-t-elle. En effet, le troisième jour consécutif, elle passera son permis de conduire.

Combien ça coûte ?

Cette formule accélérée a un coût. Certaines autoécoles proposent des formules complètes Code et conduite pour ce permis. Le prix dépend de l’endroit où vous passez le permis. À Paris, il faut compter entre 1.500 et 3.000 euros pour un permis classique contre 1.200 euros en province, en moyenne, pour un permis accéléré, examen, hôtel et train compris. Le prix dépend du nombre d’heures de conduite et vous n’êtes pas assuré de décrocher le permis.

Le principal avantage de ce permis accéléré en province est la rapidité pas rapport aux formations et passages d’examens à Paris. L’inconvénient est qu’il faut suivre un rythme qui ne sied pas forcément à tout le monde. Un dispositif qui affiche aujourd’hui 80% de réussite.

