VIDÉO - Pâtisseries, jouets... C'est aussi Noël pour les chiens et chats !

Considérés par plus des deux tiers de leurs maîtres comme un membre de la famille à part entière, les animaux de compagnie ont également droit à leur petite attention le soir de Noël. Certains sont peut-être allés faire un tour, par exemple, dans la première pâtisserie pour chiens de France. Ici, on confectionne avec amour des cupcakes au poulet, au canard ou bien à l'agneau.

"On a développé des cupcakes au foie gras, au saumon fumé, à la langouste et même au caviar", explique son mari. Et après vérification auprès des chiens de la pâtissière, ils valident devant les caméras du JT de TF1. Un petit coup de génie qui rapporte : à presque 1 euro le gâteau, les ventes ont ainsi explosé, avec plus de 2000 gâteaux commandés depuis début décembre. Certains propriétaires de chien ne refusant rien à leurs compagnons à quatre pattes.

C'est peut-être aussi pour ça que l'on voit désormais dans les animaleries des poussettes, des tapis de course et même des parfums pour chiens. Mais à Noël, c'est un autre rayon qui a le plus de succès, celui des os à mâcher. Pour quelque chose de plus appétissant, vous pouvez aussi opter pour les friandises en forme de bretzels à la viande de canard. Car même si c'est le chien qui mange, c'est le maître qui achète, c'est donc à lui qu'il faut faire envie. Et les industriels l'ont bien compris, avec des rayons jouets qui connaissent aussi un grand succès en fin d'année, sans parler des paniers tout doux en polaire.