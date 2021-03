Découvrez quelles sont les 30 villes moyennes les plus dynamiques de France

Villes de France et Mytraffic ont réalisé un classement qui recense les villes de moins de 100.000 habitants, hors zone métropolitaine, villes touristiques et d’outre-mer, les plus dynamiques de France, soit celles qui ont connu la plus forte fréquentation depuis le premier confinement, en mars 2020 et qui ont donc mieux résisté à la crise sanitaire.

Pour réaliser le classement, Villes de France et Mytraffic se sont basés sur des données de géolocalisation via des applications mobiles et dont les utilisateurs ont donné leur accord.