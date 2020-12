Pêche et Brexit : dans le secret des négociations

Il y a quelques semaines, nos équipes avaient pu rencontrer deux pêcheurs. L'un, Français. "Je passe 70% de mon temps dans les eaux anglaises. Si on m'interdit les eaux anglaises, pour moi, mon activité, c'est fini", a-t-il dit. Le second, Britannique. "Je vends 90% de ma pêche en France", a-t-il précisé. Si le Brexit se solde par un no deal, cela signifie que les pêcheurs européens ne pourraient plus pêcher dans les eaux britanniques. Mais leurs homologues outre-Manche, eux aussi, seront sanctionnés. Alors, pourquoi ne pas laisser les Européens s'approvisionner, comme ils le font déjà dans les eaux riches et poissonneuses britanniques. En échange, les pêcheurs d'outre-Manche garde toujours un accès privilégié au marché européen, puisqu'ils y écoulent sardine, Saint-Jacques, deux tiers de leurs poissons.