Pêche : les jeunes mordent à l'hameçon

Les amateurs de pêche font partie de ceux qui se lèvent très tôt. À Paris, les pêcheurs de rue investissent les bords de Seine dès les premières lueurs de l'aube. Un groupe d'amis s'y retrouve régulièrement pour pratiquer ce loisir de plus en plus tendance et loin des clichés traditionnels. Eliot, Bill et Fred sont sur la piste d'un gros poisson. La chasse peut commencer. Sous les péniches depuis les ponts ou sur les rebords des quais, ils sont à la recherche du moindre indice.