VIDÉO - "Son emprise était de plus en plus forte" : le témoignage d'Emmanuel, abusé par un prêtre pédocriminel

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) a publié ce mardi un rapport accablant, à partir d'une enquête commandée à l'Inserm. Celui-ci établit que, depuis 1950, 216.000 personnes ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles dans leur enfance de la part de clercs ou de religieux et religieuses. Le nombre de victimes monte à 330.000 si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église. Dans le reportage qui ouvre cet article, TF1 a rencontré une de ces victimes, qui témoigne avec force du poids du traumatisme, et accuse l'Église.

La toute puissance d'un pédocriminel, le silence de l'Église qui pourtant savait, la honte d'une victime. Adolescent, Emmanuel Bailhache a été la proie d'un prêtre pédophile pendant des années. Ce n'est que l'été dernier qu'il a réussi à dénoncer son bourreau, inquiet de le voir se rapprocher de ses propres fils. Emmanuel explique les mécanismes de l'emprise, comment il se rassurait en se disant : "Il te fait plus de bien qu'il ne te fait de mal". "J'ai passé de nombreuses années comme ça", témoigne-t-il, "et son emprise sur moi était de plus en plus forte".