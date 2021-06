Permis de conduire : certains départements touchés par une pénurie d’inspecteurs

"On ne peut pas satisfaire tous les élèves, on essaye, soupire de son côté la prof de conduite. Si Thomas rate et part, comment je fais ? Vous savez, à un passage d’examen, ils ont le stress de se dire 'si je rate, il faut des mois et des mois pour repasser', et des fois, ça nous les bouleverse".

Si Thomas connaît sa date de passage, ce n’est pas le cas de tout le monde. À l’image d’Allia, qui attend désespérément la sienne. Mais alors que le nombre d'inspecteurs a été divisé par deux en un an, Sylvie Mougin ne dispose que de 13 places pour la prochaine session, à partager entre 20 candidats. "Je refuse sans arrêt des gens parce que c’est priorité à mes élèves qui sont déjà inscrits, donc je perds des inscriptions parce que je ne peux pas les mettre cet été. Je ne peux pas promettre des places alors que je ne les aurai pas", poursuit-elle.