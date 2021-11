Permis de conduire en moyenne à 1800 euros : comment réduire la facture ?

ASTUCES - En moyenne, passer son permis coûte 1800 euros en France. Mais, au-delà des auto-écoles traditionnelles, plusieurs alternatives existent pour tenter d'alléger la note.

1800 euros. C'est le coût moyen pour passer son permis de conduire en France, un prix qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années et qui peut décourager certains jeunes de tenter l'examen. Toutefois, la formule classique avec des cours de code en auto-école et des leçons de conduite avec un moniteur n'est pas une fatalité. D'autres alternatives existent pour obtenir le précieux sésame, à des prix plus attractifs.

Pierre Da Silva, étudiant, a par exemple choisi l'option de l'auto-école en ligne. "Je n’ai jamais mis les pieds dans une auto-école", sourit-il, au micro du 20H de TF1. Grâce à une application, il peut réviser le code à n'importe quel moment, en seulement quelques clics. "C’est beaucoup plus pratique en le faisant sur l’application car j’ai cette possibilité de le faire où et quand je veux. Je pense que ça peut me permettre de passer plus rapidement mon code de la route", ajoute le jeune homme. Avec cette formation en ligne, les cours de conduite sont donnés par des moniteurs indépendants, dans leur propre voiture. Quand il veut prendre une heure, l'étudiant fixe donc un rendez-vous avec sa monitrice. Cette alternative au permis classique est beaucoup moins coûteuse. Pour 35 heures, Pierre Da Silva va débourser 1300 euros, soit 30% moins que dans une auto-école traditionnelle. D'après le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), 5% des candidats passent leur permis via ces plates-formes en ligne.

Autre solution : les voitures à double commande. Passer son permis en candidat libre est en effet possible, en étant sous la tutelle d'un accompagnateur qui possède au moins cinq ans de permis, qui doit être présent le jour de l'examen, après avoir passé un minimum de quatre heures de formation. Il est alors possible de se présenter à l'examen avec une voiture à double commande louée pour l'occasion. Une solution également moins coûteuse qu'un permis "normal". "Dans une auto-école traditionnelle, les heures peuvent avoir jusqu’à 60€. Avec le forfait qu’on a pris, les heures reviennent à 12€. Donc on fait une sacrée économie", explique Jazia Miri, cliente de location de voitures à double commande chez "Permis malin", qui accompagne sa fille.

Depuis quelques années se développe une autre pratique, celle du simulateur de conduite. Pour Laura Philippe, élève dans l’auto-école "ESCR Sécu’Route", à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, qui n'est pas à l'aise au volant, c'est la meilleure solution. "C’est tout bénéfice pour moi qui n’est pas rassurée, qui a un peu peur de prendre la voiture, autant commencer par le simulateur", confie-t-elle. Assis dans un siège identique à celui d'une voiture, le candidat est invité, comme dans un vrai véhicule, à attacher sa ceinture et allumer le contact. Une leçon de simulateur coûte environ deux fois moins cher qu'une leçon classique, soit 36 euros l'heure.

Plusieurs aides disponibles

Par ailleurs, coup de pouce supplémentaire : de nombreuses aides existent pour financer une partie du permis de conduire. Depuis 2017 par exemple, il est possible d'utiliser son Compte personnel de formation (CPF) dans les auto-écoles labellisées par la Sécurité routière. Pour les jeunes de 15 à 25 ans souhaitant passer leur permis, il existe également le dispositif du "permis à un euro". "On rembourse 30€ par mois à une banque et les intérêts et la garantie sont pris en charge par l’État pour les personnes entre 15 et 25 ans", résume Mohamed Khaif, gérant de l’auto-école "ESCR Sécu’Route" et président du Conseil départemental des professionnels de l’automobile 92. Dans le détail, il s'agit d'un prêt d'un montant de 600 à 1200 euros, dont les intérêts et la garantie sont pris en charge par l'État par des mensualités de 30 euros.

Pour ceux qui habitent dans des grosses agglomérations, il est également possible de passer son permis en zone rurale, où le temps d'attente est plus court.

