"Pet influencers" : animaux stars des réseaux

Le système de "pet influencers" est le phénomène de ces dernières années. On compte 30 millions d'abonnés dans ce secteur. Malcom, Maya polar bear ou encore Mr Pokee et bien d'autres, sont des animaux suivis par des millions de fans. Ce sont des "pet influencers". Pour May Chan-Koung, propriétaire de Malcom, l'aventure a commencé par une simple photo postée sur Instagram. Aujourd'hui, 90 000 abonnés se passionnent sur le quotidien de Malcom. Pour May, c'est devenu un travail à plein temps. Les animaux ont la cote sur les réseaux sociaux et les marques l'ont bien compris.