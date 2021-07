Petites gares : comment les remettre sur les rails ?

D'autant que si vous achetez votre billet auprès du contrôleur dans le train, c'est 15 euros au lieu de 10 sur Internet. Pour éviter ces situations, le ministre délégué au transport vient d'annoncer. "Partout où cela sera pertinent, il y aura à nouveau des gens dans les gares", dit Jean-Baptiste Djebbari. Un retour du cheminot auquel ne croit pas Gilles Dansart, journaliste spécialiste du transport ferroviaire et directeur de Mobilettre. "D'un côté, l'État, actionnaire, demande à la SNCF de faire des économies. Et la SNCF se tourne vers les régions et leur dit : pour maintenir la présence en gare qui nous coûte cher, vous devez payer. Et les régions disent, nous n'avons pas assez d'argent parce que l’État ne nous en donne pas assez. Donc, on tourne en rond", explique-t-il.