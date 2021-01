Peut-on attraper le Covid après avoir été vacciné ? Le 20H vous répond

Oui, on peut attraper le Covid après avoir été vacciné. Mais les risques de développer une forme grave sont alors réduits. La Haute Autorité de Santé estime que le corps commence à être protégé 12 jours après la première injection. Et si vous entrez en contact avec le virus avant, eh bien, vous pourrez être infecté ou potentiellement infecter d’autres personnes. Et c’est justement la raison pour laquelle être vacciné ne vous exonère pas de porter un masque, de respecter les gestes barrières, et de faire un test PCR, si on vous le demande, pour voyager.

Les personnes fragiles, qui seront les premières concernées, pourront-elles se faire vacciner à domicile ou dans une pharmacie près de chez elles au lieu de se déplacer dans un centre ?

Pour le moment les vaccinations ne sont possibles que dans les 169 centres de vaccination répartis sur le territoire, et la possibilité de se faire vacciner en pharmacie n’est pas encore tranchée. Le ministère de la Santé rappelle que le vaccin sera accessible aux plus de 75 ans dès le 18 janvier. Un numéro sera prochainement communiqué pour prendre rendez-vous et cela sera aussi possible sur le site sante.fr.

Dernière question liée à l'avancée du couvre-feu à 18h dans certaines zones : peut-on traverser en voiture un département concerné ?

Oui, c’est possible, à la condition de ne pas vous arrêter. Si vous partez de Soissons dans l’Aisne et que vous arrivez à Troyes dans l’Aube, vous passez par la Marne, qui est sous couvre-feu à 18H. Et en cas de contrôle, vous devez prouver d’où vous venez et où vous allez. Si vous êtes en infraction, vous risquez une amende de 135 euros.