Peut-on perdre son pass sanitaire si on refuse la troisième dose de vaccin anti-Covid ? Le 20H vous répond

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : peut-on perdre son pass sanitaire si on refuse la 3e dose de vaccin contre de Covid ? Les personnes vulnérables doivent-elles impérativement revenir travailler en entreprise ? L'employeur doit-il rembourser les frais de transport pour revenir sur le site ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.

Peut-on perdre son pass sanitaire si l'on refuse de faire la troisième dose de vaccin contre le Covid ?

Non, même si vous êtes éligible à une troisième dose, vous ne perdrez pas votre pass sanitaire. Ce rappel sera simplement précisé sur votre certificat, qui mentionnera le nombre d'injections et le type de vaccin. À noter que seuls ceux à ARN messager peuvent donner lieu à un rappel et que, pour l'heure, celui-ci ne s'adresse qu'aux plus de 65 ans et aux porteurs de comorbidités.

Les personnes vulnérables doivent-elles impérativement revenir travailler en entreprise ?

Il peut leur être proposé de revenir sur place. Le Haut conseil de la santé publique y est favorable puisque ces personnes ont été les premières à être vaccinées. Pour autant, leur employeur ne peut pas leur imposer un retour au bureau. En cas de litige, c'est à la médecine du travail de statuer.