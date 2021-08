"Collabo", "vaccin danger"... À Montpellier, des manifestants anti-pass sanitaire s'en prennent à un pharmacien

Olivier Véran, le ministre de la Santé, a vivement réagi sur Twitter : "Ce pharmacien, chaque matin depuis 1 an et demi, se lève malgré la fatigue pour protéger et soigner vos parents, vos proches, vos voisins. Et même vous, qui l'insultez toute honte bue, s'il le fallait un jour."

Alors que plus de 200.000 personnes se sont mobilisées à travers la France contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale ce samedi en France, la mobilisation a doublé à Montpellier. 10.000 personnes se sont rassemblées place de la Comédie, entre les marches de l'Opéra et la fontaine des trois Grâces sur laquelle certains sont montés en criant "Liberté" et en entonnant une des chansons fétiches des opposants d'Emmanuel Macron : "On est là, on est là, même si Macron ne veut pas".