Pharmacies, crèches, garages… qui reste ouvert après 18h ? Le 20H vous répond

Je suis garagiste, puis-je continuer à réparer des voitures après 18h ?

Oui, c’est possible, à condition de ne pas accueillir de clients. Il est aussi possible pour un employé de supérette de continuer à ranger la réserve ou pour un comptable de rester un peu plus tard au bureau. Vous l’avez compris, la dérogation principale au couvre-feu concerne ceux qui travaillent. Et conséquence directe : les crèches et leurs employées vont continuer à accueillir vos enfants après 18h. Précision utile, pour aller les chercher, vous devez vous munir du justificatif de déplacement scolaire que l’on peut télécharger ici sur le site du gouvernement.

Si je ne travaille pas, puis-je quand même sortir après 18h ?

Certaines activités peuvent le justifier. Les motifs de dérogation restent alors les mêmes que précédemment : promener son chien, prendre un train ou à aller consulter un médecin. Il n'est en revanche pas permis de diner chez des amis ou rentrer tard le week-end.