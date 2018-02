VIDÉO - Répondre au téléphone vous angoisse ? On vous explique pourquoi

LCI : D'où peut venir ce sentiment d'agression ?

Samuel Dock : Cela trouve un écho en psychanalyse avec la constitution de l'enveloppe sonore. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il entend déjà la voix maternelle et il se constitue une véritable enveloppe, une contenance, un sentiment d'identité. Une personne qui a eu des expériences négatives, mortifères, défavorables au moment où elle constitue cette enveloppe, prendra certains sons, certaines voix comme une intrusion de son unité somato-psychique. Comme une effraction de son sentiment d'identité.

LCI : Existe-t-il d'autres explications ?

Samuel Dock : Certains craignent que l'appel téléphonique ne laisse aucune trace. il faut accepter de travailler cette parole, de travailler ce manque, notre manque, le manque de l'autre, sans objet. On est en suspension, sans prothèse narcissique, sans rien d'autre que cette présence fantomatique de l'autre qu'il s'agit d'accompagner.

LCI : Un coup de téléphone n'est-il pas aussi l'irruption du désordre dans nos vies bien rangées ?

Samuel Dock : Tout à fait. Lorsque le téléphone sonne, il faut s'arrêter. Sur les smartphones, même les plus évolués, lorsqu'on reçoit un appel, on ne peut plus accéder aux autres applications. Aujourd'hui, il est très difficile d'être mono-tâche, de se concentrer sur un seul objectif. On a ce fantasme d'omnipotence pour pouvoir tout faire tout de suite... Le téléphone marque un arrêt dans cet état de course. Lorsque les personnes sont au téléphone, elles font autre chose en même temps, elles maintiennent une activité, une agitation pour ne pas s'arrêter complètement.

LCI : Comment se soigner de cette phobie ?

Samuel Dock : Une des solutions pour redevenir acteur, c'est de devenir "celui qui appelle". On ne répond pas au coup de fil sauf s'il s'agit d'une urgence afin de se mobiliser au moment où on appelle. Et on n'hésite pas à verbaliser à l'autre son angoisse, en lui disant clairement qu'on a du mal avec le téléphone. Lorsqu'une difficulté est verbalisée, elle est plus facile à accepter.

LCI : Est-ce que les nouveaux modes de communication que sont les réseaux sociaux ou même les sms peuvent aider les phobiques de l'appel téléphonique ?

Samuel Dock : Cela peut être utile de trouver d'autres médias pour communiquer, pour accéder à l'altérité. Le seul problème, c'est que lorsque l'on développe une hyper-compétence dans la gestion des mails et des textos, on a tendance à désinvestir d'un point de vue cognitif, en termes de mémoire et langage, la communication proprement dite, avec le support acoustique de la parole.