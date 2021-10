Photographie animalière : il gagne un prix international à 15 ans

À 15 ans, Émelin Dupieux est déjà un remarquable photographe animalier. L’un de ses clichés a été récompensé par le plus prestigieux concours au monde organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres. Nous l’avons rencontré chez lui en Ardèche.

Une fois ses cours terminés, Émelin Dupieux ,15 ans, s’adonne à sa passion. Il se mue en chasseur avec un appareil photo comme arme et des yeux grands ouverts. Ce jour-là, il a repéré un cincle plongeur. Une espèce d’oiseaux dont nous n'avions jamais entendu parler, mais que lui connaît par cœur. “Vous le voyez ? Il bat des ailes sous l’eau pour avancer, c'est assez incroyable”. Le jeune Ardéchois passe une grande partie de son temps à la recherche des plus petits êtres comme cet Apollon. Un papillon rare en voie de disparition dont le cliché lui a valu de figurer parmi les 16 lauréats d'un des concours photos les plus prestigieux au monde.

Pour saisir l'insaisissable, le photographe amateur marche à travers le parc des Monts d'Ardèche. Il attend des heures et observe : “ça m'est arrivé de passer des jours et des jours à l’affût pour avoir une photo”. Peu importe s'il pleut ou s'il neige. “La lumière quand il pleut, quand il fait gris, elle est vraiment bonne”. Des qualités qui, à 15 ans, impressionnent son père. “Je suis bluffé parce que tout est beau. Le temps est un luxe aujourd'hui, on est pressé partout, on n'a jamais le temps. Prendre le temps et être des journées entières à l'affût sans être sûr de ce qu'on va avoir à la fin, moi je trouve ça fabuleux”.

Les compagnons d’Émelin , ce sont donc le serpent, la chouette et le pic noir. Et derrière chaque photo, un message : “Il n'y a pas que les gros mammifères qui sont menacés. Ça va jusqu'au plus petit comme cet Apollon, qui risque de disparaître à cause du réchauffement de la planète. Je pense qu'il faut vraiment protéger celle-là et prêter attention à ce qui nous entoure”. Son rêve est de parcourir la planète pour mieux les voir. En attendant, son Apollon sera vu dans le monde entier, publié parmi les plus belles, les plus rares photos de l'année.

