Piano : le petit Mozart français

Virtuose quand il joue Tchaïkovski, Bach ou Debussy, Guillaume redevient un garçon comme les autres quand il s'agit de courir dans l'herbe. “J'adore jouer au piano, ça me rend heureux. J'adore aussi partager la musique avec des personnes”. Le jeune prodige originaire de l'Essonne a partagé son talent il y a 3 semaines lors d'un concours télévisé russe. Accompagné par l'orchestre philharmonique de Moscou, il est arrivé parmi les trois finalistes. Ce qui n'était jamais arrivé à un enfant de son âge, sous les yeux d'un jury composé des plus grands pianistes russes. “J'ai adoré au 2ème tour quand Mikhail Voskresensky m'a dit : ‘Monsieur Bénoliel me plaît beaucoup’”.

Premières notes de piano à 2 ans, première partition à 4, premières leçons avec son professeur à 6. Une mère pianiste et un père guitariste l’ont certes aidé à baigner dans une ambiance musicale à la maison. Mais surtout, Guillaume possède le talent de savoir associer n'importe quel son à une note. “Il a quelque chose ce qu'on appelle l'oreille absolue, ça l'aide beaucoup pour montrer, répéter et déchiffrer”. “Ça nous encourage à l'accompagner beaucoup plus loin, il est très demandeur à être vraiment bienveillant à son égard et à faire attention à cela aussi”. Le jeune pianiste s'est déjà fait un prénom jusqu'en Russie. Il lui reste encore quelques années pour se faire un nom.