Pic de chaleur en Bretagne : des conséquences inhabituelles

La Bretagne a aussi été touchée par la vague de chaleur. À Brest, on a dépassé les 30°C, trois jours de suite. Ce qui n'est arrivé que trois fois depuis la guerre. Comment les habitants et les vacanciers se sont-ils adaptés à ces températures élevées ?

Le Finistère connaît l'un des plus forts pics de chaleur de son histoire. Le thermomètre affiche autour de 30°C en quatre jours d'affilée. De quoi surprendre les locaux. "Il fait très chaud. On n'est pas habitué à ça", s'étonne une habitante. "C'est arrivé d'un coup. Même si on était prévenu, c'est vrai que ça modifie la façon de vivre", admet un père de famille.

Les habitants ainsi que les visiteurs ne sont pas habitués à cette vague de chaleur dans cette région de France. Alors, ils ne sont pas non plus équipés. Dans les fourneaux de cette crêperie par exemple, on subit. "On n'a pas de climatiseur. En Bretagne, il est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de restaurants ou de magasins qui en ont", dit un responsable. Dans les Ehpad, le plan canicule est activé. Heureusement, les résidents ont des salles climatisées.

Ce climat peut avoir des conséquences importantes comme dans cette exploitation porcine, en pleine période de mise-bas. À Plouarzel dans le Finistère, Martin Cloître a perdu une vingtaine de porcinets. Ce laboratoire de recherche connaît aussi la même inquiétude. On y observe de près le pétoncle, un coquillage de bord de mer. "C'est un organisme qui a tendance à ouvrir sa coquille quand il va être émergé. Forcément, on imagine bien que quand il fait très chaud, ça va pouvoir induire du stress qui est plus important que d'habitude", explique Laure Régnier-Brisson, chercheuse à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Cette nuit de jeudi devrait être la plus chaude depuis 1976. Mais dès vendredi, des orages sont attendus.

