Pic de chaleur : la France transpire

Le lundi au soleil, les Perpignanais qui le pouvaient ont préféré l'éviter. Le bitume déserté chauffait sous 37°C cet après-midi. Une chaleur difficile à supporter pour les travailleurs qui n'avaient pas d'autres choix que de l'affronter. "C'est chaud, c'est très chaud. Après ça devient difficile parce qu'il y a la fatigue qui tombe. Quand il fait trop chaud, on se rafraîchit un peu plus. Mais sinon au bout d'un moment, on ne le sent plus", confie Jonathan Martinez, garagiste.