Piscine, activités, restauration... Les campings se plient en quatre pour vos vacances

TOURISME - Alors que la période estivale est bien entamée, les employés des campings s'affairent en coulisse pour satisfaire les clients. Récit d'un quotidien au pas de course rythmé aussi par des imprévus.

Les karaokés, les cours d’aquagym avant l’apéro ou encore les compétitions enflammées de pétanque. Alors qu’elles étaient synonymes de simplicité, les vacances au camping ont monté en gamme ces dernières années. "En 2000, on comptait 700 campings classés quatre et cinq étoiles contre 1400 actuellement", déclarait Christophe Alaux, ancien président du directoire de Vacanceselect, propriétaire des campings de luxe Amac, dans les colonnes de Capital, en mai 2019. Un chiffre désormais stable selon les données 2021 de la Fédération des campeurs, Caravaniers et Camping-caristes (FFCC). La raison : l’hôtellerie de plein air s'est modernisée ces dernières années. Derrière les mobil-homes tout confort et les piscines à température ambiante, une armée de travailleurs est aux petits soins. Dans les 8000 campings de France, plus de 40.000 employés sont mobilisés pendant la période estivale. L’objectif : offrir aux clients un séjour inoubliable.

6h45 : début de la course contre la montre. Au camping Cala Gogo, à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), les touristes dorment encore quand une partie du personnel s’active. Sourcils froncés et bouche pincée, l'un des employés, Frédéric, affiche un air concentré. Il teste la température de l’eau et nettoie les abords des bassins. Chaque jour, le rituel est le même. Le personnel du matin a deux heures pour tout mettre en ordre. "A 9 h, il faut que la piscine soit disponible pour les clients", indique Sebastien Meraihia, membre de l’équipe technique du camping. Malgré la pression inhérente au métier, les employés s’affairent dans la bonne humeur. "Il y a pire comme métier", sourit Anthony Brunoni, à moitié immergé dans la piscine pour la nettoyer.

L'équipe de nettoyage toujours sur le pont

De l'autre côté de la zone touristique, l’équipe de nettoyage entre aussi en action. À l’intérieur des mobil-homes, vingt employés sont en ordre de marche pour offrir aux vacanciers un camping propre et fonctionnel. Aucun espace n'est oublié : nettoyage des parties communes, des sanitaires et mise en état des bungalows. Tout est mis en œuvre pour que les visiteurs n’aient pas de mauvaises surprises en arrivant sur les lieux. Et ils ne sont pas loin. À l’entrée du camping, la réception est prise d’assaut. Et pour cause : 130 familles vont quitter les lieux pour être remplacées dans la foulée. À cause de la crise sanitaire, "nous ne pouvons plus les accompagner dans le mobil-home. Ils vont eux-mêmes faire leur état des lieux", déplore Laurence Heger directrice du camping.

Le temps d'un été, le camping Cala Gogo s’apparente à une ville miniature. Chaque année plus de 20.000 personnes passent leurs vacances ici. Tout au long de la journée, les touristes peuvent compter sur une centaine de saisonniers reconnaissables à leur tee-shirt. Et les animateurs se plient en quatre afin de divertir leurs clients. Sur le tableau des activités : piscine, zumba ou encore volley-ball. Au restaurant aussi, le rythme est soutenu : 200 à 300 repas sont servis par jour et de nombreuses pizzas sont à emporter. "On envoie environ quatre tonnes de frites", explique l’un des commis. Si la mécanique est bien huilée, les employés doivent aussi jongler avec des imprévus. Le dernier en date ? "Un camping-car a reculé dans le muret et l’a embouti", s’alarme un membre de l’équipe avant de courir régler le problème.

