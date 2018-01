Nanoparticules épinglées par l'UFC-Que Choisir : où trouve-t-on ces substances cachées ?

Où trouve-t-on des nanoparticules ? À l'intérieur des produits cosmétiques pour commencer : il y en a par exemple dans les vernis à ongles ou dans les crèmes pour le visage. On en trouve aussi dans le maquillage, c'est notamment ce qui donne l'aspect poudreux au fard à paupières. Ces substances utilisées par les industriels pour colorer les aliments, en améliorer la texture ou la conservation, se retrouvent aussi dans de nombreux produits alimentaires. En juin 2016 ainsi, l'ONG Agir pour l'environnement avait alerté sur leur présence, en particulier celle de dioxyde de titane, dans de nombreux produits du quotidien et en particulier dans plus d'une centaine de confiseries, sans que cela soit signalé sur les étiquettes. On en trouve enfin dans certains textiles comme dans les chaussettes, où les nanoparticules d'argent ont une propriété antibactérienne. Le problème c'est que ces produits sont en contact avec le corps, et les nanoparticules qu'ils contiennent peuvent donc très facilement rentrer dans l'organisme.