Plantes exotiques : elles ont conquis nos jardins

Les chariots vont et viennent pour préparer les commandes. Les cadences ont plus que doublé en un an. Autrement dit, en Seine-et-Marne, la demande en plantes et jardins exotiques a explosé en cinq ans selon Christophe Durand, PDG de la pépinière Terre Lointaine à Saint-Léger-Les-Vignes (Loire-Atlantique). “D’une année sur l’autre, on est sur une progression entre 20 et 40%. Cette année, on est à plus 100%”, précise le chef d'entreprise. Et cela, à peine sur six mois.