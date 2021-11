Plaque d'immatriculation usurpée en Dordogne : le cauchemar d'un couple recevant les PV d'un autre depuis 3 ans

Le cauchemar administratif de ce couple de Vergt, en Dordogne, dure depuis plus de trois ans. À l’été 2018, Nadine et Joël Porcher sont victimes d'un chauffard en région parisienne : l'immatriculation de leur voiture est usurpée et les sanctions ne tardent pas à tomber. "On pensait que ça n’irait pas loin, vu qu’on n'avait pas fait d’infraction", explique Joël. "Le temps qu'on fasse les démarches, on était à quatorze amendes". "Il en tombait parfois deux par jour", raconte sa compagne Nadine.

En déposant des plaintes contre X, Nadine et Joël ont obtenu le remboursement d'une partie des sommes avancées. Mais dans le même temps, leurs comptes bancaires ont continués à être ponctionnés. Une situation ubuesque dont ils ne voient pas l'issue. "On a peur, on est inquiet", glisse Nadine. "On ne sait pas en réalité si on va arriver à récupérer notre argent, renchérit son compagnon. "C'est usant et pénible."

Désormais, tous les espoirs du couple reposent sur la Commission des contentieux du stationnement payant, une juridiction administrative spécialisée qu'ils ont saisie. Mais ils attendent une réponse depuis un an.