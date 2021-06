Pluies diluviennes à Beauvais : une personne portée disparue

Sur le parking d'un lotissement à Beauvais, les voitures ont joué aux auto-tamponneuses lundi soir. Elles ont été emportées par les eaux sous les yeux des habitants dont Philippe Lefevre. Lundi soir vers 22 heures, des pluies torrentielles s'abattent sur le centre-ville. Jusqu'à 70 mm d'eaux sont tombés dans des quartiers peu habitués aux inondations, soit l'équivalent d'un mois de pluie. Avec plus d'un mètre vingt d'eau partout dans leur rez-de-chaussée, Philippe et son épouse sont sains et saufs car ils ont pu se réfugier à l'étage.

Quelques maisons plus loin, Brigitte Tetu porte la même tenue que lundi soir. Spontanément, leurs proches et les riverains se mobilisent. Une solidarité qui est la bienvenue alors que les pompiers sont débordés : 2 500 appels reçus et plus de 800 interventions depuis hier soir. Ils n'ont pas d'autre choix que de définir les priorités. L'urgence pour eux c'est de sonder la rivière. Selon des témoins, un homme y serait tombé dans la soirée. Des plongeurs tentent depuis de le retrouver.