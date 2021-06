Plus d'arrivées que de départs de médecins en Mayenne en 2020

Pour certains, c'est leur première visite médicale depuis des années. Un cabinet a ouvert dans le centre d'Entrammes (Mayenne). Un soulagement, car cette commune de quelques 2 000 habitants n'avait plus de médecin depuis 2016. C'est une chance aussi pour Matthieu Peurois et Thi Phi Nguyen. Ils viennent de terminer leurs études et espéraient s'installer en Mayenne. Les voilà médecins référents d'une commune et de ses environs.