Plus de télétravail, moins de bouchons à Marseille

Depuis la rentrée, le télétravail est obligatoire trois à quatre jours par semaine lorsque c'est possible. Oublier les embouteillages, à 8 heures, heure de pointe, il y a seulement dix kilomètres de bouchon ce vendredi matin, contre 31 habituellement. C'est plus serein, même si à Marseille le klaxon n'est jamais bien loin.

Dans l'une des villes les plus embouteillées de l'Hexagone, Olivier entrepreneur, fait le même trajet tous les matins et a gagné trois quarts d'heure et de la sérénité. "Là, on sent que les gens sont plus détendus", a-t-il affirmé. Si le télétravail n'a pas que des avantages, il en a au moins un : celui de redonner le sourire aux automobilistes marseillais.