Plusieurs enquêtes ouvertes après la panne des numéros d’urgence

Un patient de 63 ans est décédé d'un arrêt cardiovasculaire à l'hôpital de Vannes (Morbihan), et ce, en dépit des tentatives de réanimation. Cette mort a-t-elle un lien avec la panne qui a paralysé les numéros d'urgence pendant plusieurs heures mercredi ? La préfecture du Morbihan évoque un dysfonctionnement inédit et majeur. Deux enquêtes, l'une administrative et l'autre judiciaire, ont été diligentées pour rechercher les causes de sa mort.