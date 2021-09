Poids des cartables : la FCPE réclame une loi pour les alléger

Pour Léa et ses camarades, le lundi est une journée chargée. "Un cahier d'exercice de français, un cahier de SVT, un cahier de français...", détaille-t-elle devant les caméras de TF1 en sortant les manuels de son cartable. Les cours s'enchaînent et le poids qu'elle doit porter sur le dos s'en ressent. "Il y a quand même chaque jour trois étages à monter, du coup, c’est un peu lourd", poursuit-elle. Quant aux autres élèves, pour certains, c'est le soir que ça devient difficile : "C'est au retour qu'on le sent le plus, on est plus fatigués", témoignent-ils.