Poids des cartables : les élèves en ont toujours plein le dos

Pour Léa et ses camarades, le lundi est une journée chargée. Les cours s'enchaînent et le poids du cartable s'en ressent. "Il y a quand même chaque jour trois étages à monter, du coup c'est un peu lourd" ; "C'est au retour qu'on le sent le plus, on est plus fatigué", témoignent les élèves. Un mois après la rentrée des classes, ces élèves de sixième parlent même de CM2 avec un brin de nostalgie.