Polémique à Strasbourg autour du financement public d’une mosquée

Aujourd'hui en construction, mais d'ici 2025, la plus grande mosquée d'Europe sera achevée. En accordant une aide publique de 2,5 millions d'euros, la municipalité de Strasbourg a créé la polémique. Et cela en participant à un financement à en juger "opaque". En Alsace-Moselle, il est possible d'allouer des aides publiques pour la construction des lieux de culte, une règle héritée du temps où la région était allemande. Pour les Strasbourgeois, cette exception historique et légale ne doit pas être remise en cause.