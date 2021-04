Polémique autour d’une messe de Pâques sans gestes barrières à Paris

"Quand on va à l'église, on n'a pas ça dans la tête. On vient pour prier, mais on ne va pas penser au virus et tout", s'exprime une mère de famille. "Je ne vais pas obéir aveuglément aux lois. Il faut aussi les adapter à ce que je pense, moi", selon une autre. L'un des abbés va jusqu'à remettre en question la véracité des images et reste très évasif. "Ce sont des images que vous déversez. Elles ne sont pas vraies, elles sont faussées mais on se justifiera", déclare-t-il.