VIDÉO - Polémique sur les non-vaccinés, cyberharcèlement... Brigitte Macron répond sur TF1

INTERVIEW - La Première dame était l'invitée du 13H de TF1 ce mercredi à l'occasion du coup d'envoi de l'opération Pièces jaunes. Affirmant tout son soutien pour les soignants, elle est notamment également revenue sur les propos polémiques de son époux sur les non-vaccinés et a évoqué son combat contre le cyberharcèlement, phénomène dont elle est elle-même victime.

Invitée du 13H de TF1 à l'occasion du lancement de l'opération Pièces Jaunes qu'elle orchestre, en tant que présidente de la Fondation des Hôpitaux, Brigitte Macron a également évoqué ce mercredi la situation actuelle de l'hôpital, particulièrement sous tension en cette période de crise sanitaire.

L'occasion également pour la Première dame de rappeler son combat contre le cyberharcèlement des mineurs, mais aussi de réagir sur les propos du président de la République au sujet des non-vaccinés et de sa potentielle candidature à la présidentielle 2022.

Un message de soutien aux soignants

Dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes, mais aussi plus largement via la Fondation des Hôpitaux de France dont elle est la présidente, qui collectent toutes deux "énormément" de dons selon la Première dame, Brigitte Macron a insisté sur l'urgence à venir en aide au personnel médical. "J’ai encore des fonds pour les soignants, pour créer des espaces qui leur soient dédiés", a-t-elle assuré. "J’observe l’attachement des patients à leurs soignants et le dévouement extrême de ceux-ci, a-t-elle poursuivi. Je veux leur dire, en particulier en ce moment, que l'on est avec eux et qu’on les aidera le plus possible. Ils vont tenir, parce qu’ils donnent tout ce qu’ils ont." La Première dame a insisté notamment sur les difficultés des unités de pédopsychiatrie et centres de santé mentale pour les enfants et les adolescents. "Il manque des médecins, des soignants et des moyens", a-t-elle déploré. "Nous essayons de leur en allouer le plus possible." Brigitte Macron a soulevé en particulier la question du logement des équipes médicales. "Habiter dans les grandes villes coûte très cher, a-t-elle déploré. Non seulement [les soignants] ont un travail très fatiguant pour lequel elles et ils se donnent complètement, mais s'y ajoutent deux à trois heures de transports chaque jour. C'est une charge mentale beaucoup trop lourde."

"Je ne me permets pas de commenter ce que dit un président"

Interrogée sur la déclaration polémique d'Emmanuel Macron, qui a affirmé dans les colonnes du Parisien le 4 janvier dernier avoir "très envie d'emmerder" les non-vaccinés, la Première dame a tenté d'esquiver la question. "Nous en sommes à une semaine de commentaires sur cette question, j’ai décidé de ne plus commenter les commentaires", a-t-elle glissé. "Je regarde toujours ce qu’il y a derrière cette phrase, c'est-à-dire la situation actuelle à l’hôpital : ils vont tenir, il faut qu’ils tiennent, et on n’a pas d’autres moyens", a-t-elle toutefois poursuivi. Brigitte Macron a assuré n'avoir aucune légitimité à transmettre elle-même un message aux non-vaccinés. "Je ne permets pas de commenter ce que dit un président, je ne suis pas médecin ni élu, qui suis-je pour dire aux gens de faire ci ou ça", a-t-elle argué. "Ils ne le comprendraient pas et je comprendrais qu’ils ne le comprennent pas." "Je me fais vacciner parce que je sais qu’il n’y a pas d’autres solutions pour l’instant, quand il y aura des traitements, je passerai à autre chose", a-t-elle uniquement glissé, avant de marteler : "Ce n’est pas à moi de le dire, je pense savoir où est ma case, ma limite". Elle a par ailleurs condamné l'agression d'un député de la majorité à Saint-Pierre-et-Miquelon devant chez lui dimanche 9 janvier par des manifestants anti-pass sanitaire. "Je crains aussi cette espèce de crescendo permanent, parce qu'on va de plus en plus loin", a-t-elle déclaré. Je pense que l’on ne s’est pas assez protégé de cela, qu’on a laissé passé beaucoup trop de choses et qu'on est maintenant dans une espèce de spirale. Mais qu'il est toujours temps de revenir en arrière." À ce titre, elle a dit espérer "que la campagne électorale sera exemplaire".

Emmanuel Macron candidat ? "Dans ma tête, c'est cinq ans"

Brigitte Macron a également été appelée à se prononcer sur la potentielle candidature de son époux, qui avait déclaré toujours dans les colonnes du Parisien avoir "envie" d'entrer en campagne, sans confirmer encore être candidat. "Comme vous, j’attends sa décision", a-t-elle assuré. Si elle a indiqué "parler énormément, et de tout" avec le chef de l'Etat, elle assure ne pas interférer dans sa décision. "Je tiens à dire que d’aucune manière je n’essaie de l’influencer, de convaincre, de persuader, jamais", a-t-elle lancé. "Parce que c’est une histoire entre les Français et un homme ou une femme, et je n’ai absolument pas à intervenir. Je me l’interdis." "Dans ma tête, c’est cinq ans, donc je suis programmée pour cinq ans", a-t-elle poursuivi. "Après, je verrai. La vie a été avec moi extrêmement inventive. Et depuis 25 ans, elle l’est chaque jour. Quand vous êtes mariée à un homme comme Emmanuel Macron, je peux vous dire que chaque jour a son lot de surprises." Avant d'insister tout de même : "Rien n’existe que le présent, je suis résolument dans le présent".

Cyberharcèlement : "C'est mon combat"

Récemment victime d'une campagne de cyberharcèlement, reposant sur des rumeurs sur sa prétendue transidentité, Brigitte Macron a martelé à nouveau qu'il s'agissait évidemment d'un "mensonge", et qu'elle allait porter plainte, mais que le processus était très long face à la masse d'éléments à rassembler. "Sur un contenu en particulier, j’ai mis cinq jours et demi (pour parvenir à le faire supprimer, ndlr), avec des avocats rompus à l’exercice. Imaginez-vous, si ça arrive aux personnes, comment font-elles ?", s'est-elle irritée. La Première dame a ainsi rappelé son engagement contre le cyberharcèlement, en particulier visant les mineurs, depuis le début du mandat de son époux. Elle a ainsi rappelé son soutien à l'association e-Enfance, qui a mis sur pied la ligne d'écoute au 3018 et qui parvient à retirer rapidement des contenus dégradants en ligne. "Plus le contenu reste, plus les mineurs souffrent (...), il faut les enlever le plus vite possible, ensuite on répare les dégâts", notamment les problèmes psychologiques qui en découlent pour les victimes, a-t-elle expliqué.

"Je demande que l’on fasse attention à interdire les réseaux avant 13 ans, qu’on ait enfin des modérateurs qui parlent français", a-t-elle ajouté. "Tout cela, on a du mal à l’obtenir." Brigitte Macron a également partagé son souhait de voir une formation sur le sujet dispensé à l'école, pour sensibiliser les enfants aux bons usages en ligne pour les protéger : "Je trouve que l'on est beaucoup trop lents là-dessus", a-t-elle fustigé, insistant aussi sur l'information auprès des parents. "S'il n'y a pas adultes à côté des enfants, on ne pourra pas en sortir." "C’est mon combat, je ferai tout pour les protéger de ça, parce que c’est une énorme souffrance", a-t-elle poursuivi. Parmi les adultes qui ont été victimes de cyberharcèlement étant enfants, "certains ont du mal à s’engager dans la vie à cause de ce qu’ils ont vécu plus jeunes", a-t-elle souligné.

La rédaction de LCI

