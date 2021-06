Fin des avions publicitaires : sur la Côte d’Azur, un entrepreneur a trouvé la parade

Les avions tractant des banderoles publicitaires ne seront plus autorisés à survoler les plages d’ici à l’année prochaine. Mais la relève semble déjà assurée. Depuis quelques jours, un gigantesque panneau publicitaire "flottant" sillonne la côte entre Théoule-sur-Mer et Juan-les-Pins. Sur l’écran LED de 32 m², installé sur un catamaran naviguant à faible allure à seulement 300 mètres de la plage, des spots publicitaires (silencieux) à destination des riverains et des vacanciers sont diffusés en boucle du matin au soir.

Et si la disparition annoncée des avions publicitaires n'émeut personne, le déploiement de cet écran publicitaire d'un nouveau genre, lui, n’est pas du goût de tout le monde, comme a pu le constater sur place une équipe de TF1. "C’est moche et inutile", déplore une riveraine. "C’est une pollution visuelle alors qu’on a un spectacle magnifique", s’agace une autre. "On est déjà toute la journée devant des écrans. Et là, on vient pour profiter de la plage et il y a encore un écran. C’est dommage...", déplore à son tour un père de famille.