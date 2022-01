VIDÉO - Jean-Michel Blanquer à Ibiza : des militants et un sosie dansent devant son ministère

Il n'en finit plus d'être moqué. Alors que des mèmes sur Jean-Michel Blanquer circulent sur les réseaux sociaux depuis les révélations sur son séjour à Ibiza ce lundi, un happening a eu lieu ce mercredi devant le Ministère de l'Éducation. Et il y a de quoi rigoler : on peut y voir le sosie du ministre - crâne rasé, barbe de trois jours, et costume noir et blanc - se déhancher devant des femmes et des hommes en maillot de bain, lunettes de soleil sur le nez.

On se croirait presque sur les plages espagnoles pré-pandémiques, en pleine période estivale, à deux détails près : la séquence a été enregistrée au cœur de Paris, et s'inscrit dans un contexte de vives tensions à l'égard du ministre.