Police : une nuit en immersion avec la BAC de Lille

Les agents partent par équipage de trois pour une vacation de nuit jusqu'à cinq heures du matin, sans jamais savoir ce qui les attend, avec toujours de l'appréhension. "Avant de partir de la maison, on essaie de partir de la maison sans être en froid avec madame. Parce qu'on a toujours cette pensée de se dire que c'est peut-être la dernière fois, ou il peut se passer quelque chose au travail. On n'a pas envie de la quitter en s'étant disputé. Après, une fois arrivé au boulot, on rejoint les copains. Il y a une ambiance différente et on ne pense plus à ce qu'il peut arriver", confie l'un d'eux.