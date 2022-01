Policiers municipaux : les communes se les arrachent

C'est son premier jour à la police municipale d'Arles. Après onze ans passés dans une autre ville du département, Xavier intègre une nouvelle équipe qui va s'agrandir. Et il a déjà du travail. Avec son collègue, ils doivent recruter une dizaine de policiers dans les prochains mois. Et c'est une tâche complexe. L'offre est supérieure à la demande. Il faut donc une véritable stratégie de recrutement, car toutes les communes s'arrachent ces fonctionnaires. Ici, la municipalité a tout misé sur un hôtel de police de 600 m² flambant neuf. Salle de sport, centre de vidéosurveillance dernier cri, nouvelle flotte de véhicules... la ville a investi 1,7 millions d'euros pour séduire ses futures recrues. Le maire veut encore recruter une cinquantaine d'agents.

À 100 km de là, aux portes de Marseille, la petite ville de Plan-de-Cuques offre aussi des ponts d'or à ses policiers municipaux. Trois agents viennent d'arriver, mais la commune de 11 000 habitants en veut encore et elle s'en donne les moyens. Les primes sont relevées à leur maximum, soit 20% du salaire de base : entre 1 600 € et du brut 2 000 € par mois. Heures supplémentaires, formation pour l'armement, cette commune joue des coudes et l'assume. Les policiers municipaux sont aujourd'hui des fonctionnaires précieux. Encore de nombreuses communes peinent à recruter ces agents très recrutés. Accessible par concours dès 18 ans avec un CAP, le secteur explose. En huit ans, le nombre de policiers municipaux a augmenté de 17%. On compte 24 000 fonctionnaires sur tout le territoire.