Pollens et allergies : des indicateurs au rouge

Vous l’avez peut-être ressenti. Depuis quelques jours, tous les indicateurs sont au rouge. Et dans les cabinets d’allergologues, les rendez-vous s’enchaînent car les pollens sont de retour, et avec eux, des symptômes caractéristiques. "On éternue, on mouche, on a mal à la tête (...) ça gratouille un peu dans la gorge", décrit une Limogeaude.