Pompiers, police, Samu : bientôt un numéro unique pour les urgences ?

Une expérimentation de trois ans portée par le député marcheur Fabien Matras et soutenue par le gouvernement, qui a pour objectif de simplifier la démarche des utilisateurs et surtout de désengorger les lignes des pompiers souvent saturées.

Sur les millions d'appels reçus chaque année par les pompiers, un tiers serait inutile. Virgil Presse, sapeur-pompier dans les Bouches-du-Rhône, en témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "On vient d'avoir une personne qui signalait un essaim qui se formait et elle voulait savoir si on pouvait intervenir. Je lui ai dit que les abeilles étaient protégées et je lui ai donné le numéro d'un apiculteur qui sera très content de venir récolter l'essaim."

Du temps perdu au téléphone ou pire, des moyens mobilisés pour rien, puisque parfois dans le doute, les pompiers envoient des équipes. Selon le colonel Grégory Allione, directeur départemental dans les Bouches-du-Rhône, cette confusion n'est pas étonnante. "Plus d'une dizaine de numéros d'urgence, le 15, le 17 le 18, qu'on soit en mer, en montagne, aujourd'hui il faut une simplification et faire en sorte que les urgences soient traitées par le 112. Depuis plusieurs années, les pompiers réclament l'instauration de ce numéro unique, et d'une plateforme téléphonique commune avec les forces de l'ordre et le Samu."